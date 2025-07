L’estate di Tananai | Canto la Madonnina e voglio divertirmi

L’estate di Tananai si accende con "Bella Madonnina", un brano che sprigiona energia, ricordi e suggestioni tra concerti e momenti di relax. È un viaggio musicale tra emozioni sincere e atmosfere spensierate, perfette per catturare l’essenza di questa stagione calda. Dopo una ballad come "Alibi", il cantautore di Cologno Monzese ci sorprende con un sound fresco e coinvolgente, pronto a diventare colonna sonora dei nostri giorni più belli.

Sono flash, suggestioni, ricordi, che “ brilet de luntan ” quelli racchiusi da Tananai in Bella Madonnina, singolo estivo che racconta tra un concerto e l’altro nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. "Dopo una ballad come Alibi volevo qualcosa di spensierato" ammette il cantautore di Cologno Monzese, al secolo Alberto Cotta Ramusino, trent’anni. "Pure la produzione un po’ ballerina del brano ha lo spirito con cui voglio affrontare l’estate, divertendomi". Basta incrociare rime svagate come quella di “voulez-vous” con “ragù” per capire cosa intenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net