Oltre gli atti giudiziari e le parole non dette, si cela un silenzio inquietante che avvolge questa drammatica storia. I genitori di Chiara Poggi affidano a Selvaggia Lucarelli un pensiero che grida più di qualsiasi sentenza: "Non ci ha mai detto che non era stato lui". Un enigma che ancora oggi lascia aperta la porta alla speranza e al dubbio. Perché, nel silenzio di Stasi, si nasconde una verità che fatica a emergere...

di Anna Vagli "Non ci ha mai detto che non era stato lui". È una delle frasi che i genitori di Chiara Poggi hanno affidato a Selvaggia Lucarelli, ed è probabilmente la chiave più inquietante di questa storia, più di tutte le sentenze o delle perizie che si sono succedute in diciotto anni. Perché dice in modo nudo ciò che è rimasto sospeso da allora: Alberto Stasi, che li accompagnava al cimitero, che si fermava accanto a loro sulla tomba di Chiara non ha mai sentito il bisogno di dire "non sono stato io". Questo scarto tra ciò che i Poggi istintivamente si aspettavano, una frase che li liberasse almeno dal sospetto devastante di avere accanto chi aveva ucciso la loro figlia, e il silenzio freddo di Stasi è il punto di rottura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre gli atti giudiziari. I genitori della vittima e il silenzio del killer

