solo 6 accessi ogni notte per questo il cau chiude

Cau di San Lazzaro: una serata di chiarezza, quella di martedì sera, numeri e futuro per la sanità territoriale. Oltre 60 accessi giornalieri in media, picchi durante i mesi dell’influenza, ma solo 6 accessi notturni: il Cau di San Lazzaro fa il punto dopo un anno di attività. Sono intervenuti Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro, Giovanni Catrini, assessore alla Sanità di Ozzano, e Michele Baccarini, direttore Ausl Savena Idice. Baccarini ha illustrato i numeri: oltre 60 accessi al giorno in media nell’ultimo anno, picchi di accessi nei mesi dell’influenza, solo 6 accessi in media nelle ore notturne, un dato che ha reso necessaria una revisione responsabile del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it