Boxe in piazza nel nome di Santucci Cappelloni e Crucianelli

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile di passione e adrenalina nel cuore di Macerata! Venerdì 11 luglio, piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un ring a cielo aperto per il Memorial Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli. Dieci incontri tra pugili locali e avversari provenienti da Abruzzo e Emilia-Romagna promettono emozioni forti. Non mancate all’appuntamento che unirà sport, solidarietà e tradizione in un grande show di boxe!

Venerdì 11 luglio alle 21 è prevista una grande serata di boxe. Il memorial Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli animerà piazza Vittorio Veneto con 10 incontri che vedranno i pugili maceratesi combattere contro avversari abruzzesi ed emiliano-romagnoli. Gli atleti maceratesi a salire sul ring saranno Ernis Abazi, Leonardo Ciccalè, Leone Messi e Fabrizio Giorgini. Il consiglio direttivo del Macerata boxing club è formato da cinque amici che da tempo orbitano nel mondo della boxe e che lavorano insieme con l’unico obiettivo di far crescere la loro palestra e i loro pugili; sono il presidente Antonio Cervigni, Noemi Tiofilo che è anche un’atleta della palestra, Samuele Antinori, ex campione italiano dei pesi massimi, Luca Crucianelli e Luca Pucci, che sono anche i tecnici federali della palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boxe in piazza nel nome di Santucci, Cappelloni e Crucianelli

In questa notizia si parla di: boxe - piazza - santucci - cappelloni

Boxe internazionale a Piombino: piazza Bovio si accende con il rientro di Simone Bicchi - Piombino si prepara a scatenare l’energia della boxe internazionale con un evento imperdibile: il ritorno di Simone Bicchi a Piazza Bovio.

**Arriva il primo Memorial di boxe dedicato a Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli!** ? Non mancate a una serata di boxe! Venerdì 11 luglio alle ore 21, in piazza Vittorio Veneto il Macerata Boxing Club porterà sul ring 10 com Vai su Facebook

PUGILATO - Ben 10 match e atleti provenienti anche da Abruzzo ed Emilia Romagna venerdì 11 luglio a partire dalle 21 per il Memorial intitolato a Sandro Santucci, Giannino... Vai su X

Boxe in piazza nel nome di Santucci, Cappelloni e Crucianelli; Metti una sera un ring in piazza Vittorio Veneto; Accademia Pugilistica Maceratese, da oltre 50 anni la culla della nobile arte.

Boxe in piazza nel nome di Santucci, Cappelloni e Crucianelli - Venerdì 11 luglio alle 21 è prevista una grande serata di boxe. ilrestodelcarlino.it scrive

BOXE. Piazza è determinata a fare 13 - Giornale La Voce - Mancano pochi giorni alla sfida valevole per il Titolo Europeo femminile dei Pesi Mosca tra la campionessa Simona Galassi e la sfidante Loredana Piazza, ma la pugile settimese ha già vinto. Da giornalelavoce.it