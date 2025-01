Lanazione.it - L’Arezzo e Cutolo a caccia dell’ultimo colpo

di Andrea Lorentini AREZZO Sistemare il prestito di Gaddini e piazzare, eventualmente, l’ultimoin entrata per aggiungere un altro tassello al reparto offensivo. Nellosi è portato avanti con il lavoro in questo calcio mercato di gennaio e a poco più di una settimana dal termine della finestra invernale le strategie in casa Arezzo sono ben definite con buona parte delle operazioni (acquisti e cessioni) concluse. Il direttore sportivo amaranto non ha fretta e resta alla finestra. "Se ci fosse un profilo che mi entusiasma particolarmente o un’opportunità intrigante che si apre cercheremo di approfittarne, altrimenti possiamo anche fermarci qua" ha sottolinea il ds. Il mercato, si sa, è imprevedibile e quindi fino alla mezzanotte del 3 febbraio tutto può accadere e niente va dato per scontato.