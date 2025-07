Al via le Notti delle Sementerie con il ’Viaggio di Cechov’

Immergiti nell'incanto delle Notti delle Sementerie, un festival che trasforma la campagna di Crevalcore in un palcoscenico di emozioni e cultura. Fino al 3 agosto, il Teatro di Paglia accoglie spettacoli unici, tra cui ‘Il Viaggio del Dott. Cechov’, che promette di affascinare ogni spettatore. Un'occasione imperdibile per vivere momenti di arte, magia e scoperta sotto le stelle. Non perdere l'appuntamento che arricchirà le tue serate con un tocco di cultura e meraviglia.

Al via nella campagna di Crevalcore, fino al 3 agosto, ‘Le Notti delle Sementerie’, la rassegna nata nello spazio agri-culturale delle Sementerie Artistiche, nella suggestiva cornice del Teatro di Paglia (via Scagliarossa) con direttori artistici Manuela De Meo e Pietro Traldi. Oggi, domani e domenica, alle 21,30, va in scena ‘Il Viaggio del Dott. Cechov’, con Traldi, regia di Federico Grazzini e testo di De Meo. Mentre dall’11 al 13 luglio torna ‘Lontano Blu’, la prima produzione in assoluto di Sementerie, nata nel 2015 a Buenos Aires: ambientata durante una prova teatrale, esplora nascita e morte con diversi linguaggi espressivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via le Notti delle Sementerie con il ’Viaggio di Cechov’

