Rottura idrica in via Ugo Bassi L’attacco del consigliere Brogi | C’è un problema strutturale

A Castel San Pietro, il cuore del centro storico si trova ancora una volta sotto assedio delle continue rotture della rete idrica, con disagi che si ripetono in via Ugo Bassi e via dei Mille. Nonostante le rassicurazioni dell’assessora Serotti, le denunce di cittadini e consiglieri come Brogi sottolineano un problema strutturale che richiede interventi urgenti. La situazione, infatti, rimane critica: quali soluzioni si preparano per garantire un servizio affidabile e duraturo?

Nuova rottura, questa volta in via Ugo Bassi, e lavori di riparazione della rete idrica che proseguono in via dei Mille. È ancora allarme a Castel San Pietro sulle continue rotture che colpiscono le condutture idriche in particolare, ma non solo, nel centro storico. Dopo le rassicurazioni dell’assessora all’Ambiente Silvia Serotti ("L’infrastruttura idrica di Castel San Pietro non presenta criticità strutturali"), denuncia nuovamente Lorenzo Brogi del Gruppo Misto, "si è verificata poche ore dopo una rottura a Gaiana, in via Bastiana, e lunedì c’è stata l’altra copiosa perdita di acqua in via Ugo Bassi, con intervento urgente dei tecnici per scongiurare lo stop alla Carrera che avrebbe poi svolto le prove la stessa sera, percorrendo anche la stessa via Ugo Bassi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rottura idrica in via Ugo Bassi. L’attacco del consigliere Brogi: "C’è un problema strutturale"

In questa notizia si parla di: rottura - idrica - bassi - brogi

Ancora una rottura della rete idrica, chiuso il traffico in via Esseneto - Ancora una volta, la città si trova a fare i conti con una rottura della rete idrica che mette a dura prova la quotidianità dei cittadini.

Rottura idrica in via Ugo Bassi. L’attacco del consigliere Brogi: C’è un problema strutturale.

Rottura idrica in via Ugo Bassi. L’attacco del consigliere Brogi: "C’è un problema strutturale" - Proseguono intanto gli interventi in via dei Mille: "I lavori durano da diversi giorni". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Rete idrica, scontro Brogi-giunta. Il consigliere: "Troppi guasti". Serotti: "Non esistono criticità" - L’esponente della minoranza all’attacco: "Da via dei Mille a Poggi, tanti problemi nelle ultime settimane" . Si legge su msn.com