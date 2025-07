Gli 80 anni in cammino La festa a Capolona per le scarpe di Soldini Urso | Azienda modello

trasmesso il valore di una tradizione radicata nel cuore della comunità, rendendo omaggio a decenni di passione, innovazione e dedizione. Un momento di grande orgoglio che ha sottolineato l’importanza di preservare le eccellenze italiane e di guardare al futuro con fiducia e determinazione.

Una giornata di festa, memoria e orgoglio collettivo. Capolona ha reso omaggio all'ottantesimo anniversario del calzaturificio Fratelli Soldini, azienda-simbolo del Made in Italy e pilastro dell'economia locale. Un traguardo che ha visto riunirsi autorità, imprenditori e operai per celebrare un'impresa che dal 1945 cammina con passo sicuro. Nel paese dove tutto è cominciato nel secondo Dopoguerra, si è tenuta una cerimonia partecipata che ha coinvolto le massime cariche istituzionali del territorio, la Regione Toscana e il governo. Presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l'ex presidente di Confindustria e Ferrari, ora alla McLaren come direttore del board delle auto private, Luca Cordero di Montezemolo.

