PSP PSVITA ARK-4 r185 | Revival – Una Release Commemorativa per Gregory Pitka qwikrazor87

In onore di Gregory Pitka (@qwikrazor87), figura iconica nel mondo PSP e PS Vita, la nuova release di ARK-4 r185: Revival porta innovazioni sorprendenti! Con miglioramenti alla stabilità, nuove funzionalità e ottimizzazioni per entrambe le piattaforme, questa versione celebra il suo spirito pionieristico e il suo contributo. Un passo avanti per gli appassionati, che rende omaggio a un protagonista indimenticabile del nostro universo gaming. Scopriamo insieme cosa rende questa release così speciale!

L’ultima versione di ARK-4 r185: Revival è stata rilasciata con importanti miglioramenti, dedicata alla memoria di Gregory Pitka (@qwikrazor87), una figura significativa nella comunità PSP e PS Vita. Questa release porta con sé numerosi aggiornamenti, tra cui una maggiore stabilità, nuove funzionalità e ottimizzazioni per entrambe le piattaforme. Novità in ARK-4 r185: Revival. Miglioramenti alla Stabilità della RAM Extra. PS Vita (Adrenaline e Standalone): La gestione della RAM extra è stata ottimizzata per garantire una maggiore stabilità. Nota importante: Per utilizzare la RAM extra in modalità Standalone, è necessario aggiornare NoPspEmuDrm alla versione inclusa in questa release. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

