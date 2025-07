Declassamento teatro FdI | Città ai margini

Il declino del Teatro Era di Pontedera solleva forti polemiche: il capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, accusa il sindaco Franconi di aver fallito nel suo ruolo di tutela di un patrimonio culturale. Un’ombra che si allunga su un simbolo cittadino, ormai relegato ai margini, e che getta luce sulla necessità di un impegno più deciso per la cultura locale. La questione è aperta: quale futuro attende il teatro più amato dalla città?

PONTEDERA "Chi doveva difendere il Teatro Era ha fallito" tuona Matteo Bagnoli, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il Teatro Era, come quello di Rifredi e la Pergola di Firenze, non sono più teatro nazionale. L’opposizione pontederese punta il dito contro il primo cittadino, vicepresidente della Fondazione Teatro della Toscana. "Il sindaco Franconi – dice Bagnoli – dopo mesi di silenzi e di ruolo passivo da seconda fila, ora si dice pronto a "percorrere tutte le strade" per salvare il Teatro della Toscana e il Teatro Era. E per fare questo ci comunica di essersi recato a Roma a interloquire col Ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it