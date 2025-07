Oasis di pace Tutti si chiedono quanto durerà

Oasis Forever. Per quell’attitudine che ha trasformato le pietre tombali in pietre filosofali, il ritorno degli Oasis al Principality Stadium di Cardiff è il grande evento dell’anno. Dopo sedici anni di silenzio e polemiche, la band si riappropria del palco, riportando speranza e magia ai loro fan. La domanda ora è: quanto durerà questa ennesima oasis di pace? La risposta, forse, è scritta nel cuore di ogni ascoltatore...

Oasis Forever. Per quell’attitudine che hanno le pietre tombali a trasformarsi in pietre filosofali, il ritorno degli Oasis stasera al Principality Stadium di Cardiff è atteso come evento dell’anno. Una reviviscenza di quell’epopea sotterrata sedici anni fa a suon di risse e insulti a mezzo stampa che tutti giudicavano altamente improbabile solo fino all’estate scorsa. E siccome, al di là dei proclami, suonare nei club da tremila persone diverte, ma è decisamente meno esaltante di farlo negli stadi da cinquantamila, ecco i fratelli-coltelli del rock britannico accantonare ("sotterrare" sarebbe forse eccessivo) l’ascia di guerra per regalarsi un tour da cinquantenni per un popolo dí cinquantenni ancora pronti a farsi carezzare il pelo da Wonderwall e Champagne Supernova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net