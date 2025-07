Regolamento edilizio senza pace Rondini e pipistrelli da tutelare Si annuncia un’altra battaglia

Legnano potrà invece vantarsi di essere una città che tutela con fermezza la biodiversità, anche di specie preziose e a rischio come rondini e pipistrelli. La battaglia sul regolamento edilizio si fa sempre più accesa, ma l’impegno per preservare il nostro patrimonio naturale resta una priorità. La lotta tra sviluppo e tutela ambientale è appena iniziata, e solo insieme possiamo fare la differenza.

Per l’amministrazione comunale il regolamento edilizio è stato modificato e approvato (dalla sola maggioranza) in modo da limitare la nidificazione ai soli piccioni e a eventuali altre specie problematiche, facendo salvi uccelli quali rondini, balestrucci e rondoni: per Franco Brumana (nella foto), consigliere del Movimento dei cittadini che aveva presentato un ulteriore emendamento sull’argomento, Legnano potrà invece vantarsi di essere "l’unico comune in Italia apertamente nemico dei rondoni, delle rondini, dei balestrucci e dei pipistrelli". Non poteva che concludersi con l’ennesima contrapposizione la vicenda che da qualche mese sembra aver superato per tempo impegnato in aula tutte le altre questioni sul tavolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it