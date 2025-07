Forlimpopoli lavori e timori Nuove vasche di laminazione | Ma restano le preoccupazioni

A Forlimpopoli, le nuove vasche di laminazione rappresentano una speranza concreta per proteggere l’abitato dagli allagamenti, ma le preoccupazioni rimangono vive tra i cittadini. A San Pietro ai Prati, tutto è pronto per avviare i lavori, grazie agli sforzi del gruppo di minoranza ‘La nostra città’, che ha partecipato attivamente a incontri e consultazioni per garantire soluzioni efficaci e sostenibili. Tuttavia, il dibattito sulla sicurezza e sull’impatto ambientale continua a tenere banco.

A San Pietro ai Prati è tutto pronto per procedere con la realizzazione delle due vasche di laminazione a protezione dell’abitato che, negli ultimi anni, ha subito diversi allagamenti per la tracimazione dei vari canali di bonifica che insistono intorno alla frazione di Forlimpopoli. A darne notizia è il gruppo di minoranza in consiglio comunale ‘La nostra città’, dopo aver partecipato alla specifica consulta e a un incontro che si è tenuto nella stessa frazione la scorsa settimana. Uno simile, organizzato più di un mese fa, si risolse in una marea di polemiche contro l’amministrazione pubblica, dato che il progetto non venne presentato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, lavori e timori. Nuove vasche di laminazione: "Ma restano le preoccupazioni"

