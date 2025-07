L’incubo sulla battigia | Sono stata violentata da un ragazzo in spiaggia

Un'ombra oscura si è abbattuta sulla spiaggia di Marina di Grosseto, scatenando paura e sgomento tra i bagnanti. Una ragazza di appena diciotto anni ha gridato aiuto, rivelando di essere stata vittima di violenza da parte di un giovane che poi è fuggito con gli amici. Un episodio inquietante che solleva ancora più domande e richiama l’attenzione sulla necessità di tutela e sicurezza nei luoghi pubblici.

"Aiutatemi, mi hanno violentata". Urla per chiedere aiuto di una ragazza, poco più che diciottenne, che sulla spiaggia libera di Marina di Grosseto, a due passi dal porto, sopra un pattino di salvataggio rosso, ha detto di essere stata abusata sessualmente. Da un ragazzo che poi è scappato insieme agli amici. L’episodio inquietante di ieri, che segue quello avvenuto alcune settimane fa in un bagno in pieno giorno in una zona periferica sempre di Marina di Grosseto, è avvenuto intorno alle 8 di mattina. Tra i bagnanti che iniziavano ad affollare la spiaggia e i bambini pronti a tuffarsi in acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’incubo sulla battigia: "Sono stata violentata da un ragazzo in spiaggia"

In questa notizia si parla di: spiaggia - stata - violentata - ragazzo

Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia: la 14enne in aula accusa il giovane: «Sono stata violentata» - In un'udienza che ha catturato l'attenzione della comunità, un processo a Macerata ha visto emergere gravi accuse di violenza sessuale.

I due giovani erano arrivati in spiaggia insieme, poi il ragazzo l’ha trascinata in acqua Vai su Facebook

“Sono stata violentata sulla spiaggia. Vi prego, aiutatemi”; Mi hanno stuprata in spiaggia. Un'altra denuncia di violenza a Marina di Grosseto; Grosseto, 18enne denuncia: violentata da un gruppo di ragazzi su un pattino dopo una notte in spiaggia.

“Sono stata violentata sulla spiaggia. Vi prego, aiutatemi” - Il racconto ieri mattina della diciottenne alla Polizia. Scrive msn.com

Grosseto, 18enne denuncia: violentata da un gruppo di ragazzi su un pattino dopo una notte in spiaggia - Una 18enne ha denunciato di essere stata violentata all’alba sulla spiaggia libera di Marina di Grosseto, dopo una notte passata con un gruppo di ragazzi ... Segnala fanpage.it