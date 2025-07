Alloggi e servizi per gli ultimi Inaugurata la ’Stazione di posta’

Inaugurata la 8217stazione di posta8217 a Villa Pardini: un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, offrendo alloggi, servizi sanitari e assistenza. Con 28 posti letto, un front office dedicato e spazi pensati per il benessere, rappresenta un passo importante verso l’inclusione sociale della comunità. Di fianco all’immobile principale anche il nuovo…

Dall’accoglienza notturna straordinaria all’ambulatorio dentistico: è ufficialmente aperta la ’Stazione di posta’ di Villa Pardini a Sant’Anna. Le persone senza fissa dimora avranno così una nuova casa con 28 posti letto (20 per uomini, 8 per donne), corredata da un front office per l’orientamento e l’accoglienza, un deposito bagagli, un fermo posta, servizi per l’igiene personale e lavanderia. Di fianco all’immobile principale anche il nuovo emporio solidale ’Sicomoro’, il settimo aperto sul territorio e gestito dalla Caritas, rivolto a tutte le famiglie in difficoltà. La struttura di accoglienza, a pochi passi dalle Mura, è stata finanziata con oltre un milione di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell’ambito dei progetti legati all’inclusione sociale per rispondere e recuperare le situazioni di emergenza e marginalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alloggi e servizi per gli ultimi. Inaugurata la ’Stazione di posta’

In questa notizia si parla di: posta - servizi - stazione - alloggi

Alloggi e servizi per gli ultimi. Inaugurata la ’Stazione di posta’; A Villa Pardini a Sant’Anna inaugurati la Stazione di posta e l'emporio solidale:; Stazione di Posta, la marginalità si affronta con servizi e alloggi per i più deboli / Comunicati / Novità / Homepage.

Inaugurazione stazione di posta e sicomoro - Anche a Lucca una delle strutture di accoglienza finanziate con apposita linea dal Pnrr per rispondere e recuperare le situazioni di emergenza sociale e ... Riporta luccaindiretta.it

Alloggi e Stazione di Posta: in via dell’Isola un nuovo presidio sociale contro la marginalità - MSN - LECCO – Un altro tassello verso la riqualifica dello stabile in via dell’Isola che ospiterà due progetti sociali, finanziati dal Pnrr, l’Housing First (che rientra nei servizi abitativi) e ... Come scrive msn.com