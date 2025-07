La Fortezza si accende Le suggestioni di Marini e la fisica di Schettini

La Fortezza di Arezzo si trasforma in un palcoscenico di emozioni, tra suggestioni artistiche e riflessioni scientifiche. L’apertura dell’evento “Marino Marini. In dialogo con l’uomo” inaugura un’estate ricca di cultura, musica e spettacoli all’interno di “Estate in Fortezza”. Questa rassegna, che durerà fino al 22 agosto, promette di coinvolgere tutti i sensi, offrendo un’esplosione di arte, musica e innovazione. La Fortezza si conferma quindi il cuore pulsante dell’estate aretina, pronta a sorprenderci ancora.

SarĂ la grande mostra antologica " Marino Marini. In dialogo con l’uomo " ad aprire oggi il vasto cartellone di eventi dell’estate aretina. Quello che comprende anche gli appuntamenti di musica, arte, spettacoli e incontri della nuova edizione dell’" Estate in Fortezza ", rassegna ospitata da oggi al 22 agosto ad Arezzo e in partenza stasera con lo spettacolo di Vincenzo Schettini "La fisica dell’estate". E proprio la Fortezza è una delle due sedi della mostra di Marino Marini. Negli ambienti del baluardo Mediceo lo spettatore può ammirare la produzione monumentale di Marino dove spiccano le Pomone, le Danzatrici, i Giocolieri e naturalmente i Cavalieri con il grande Cavaliere del 1949-50, un’opera di intensa potenza espressiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fortezza si accende. Le suggestioni di Marini e la fisica di Schettini

In questa notizia si parla di: fortezza - marini - fisica - schettini

Marino Marini tra scultura e pittura. Venerdì la mostra con cento opere tra San Francesco e Fortezza - Arezzo si prepara a celebrare l’arte contemporanea con una mostra straordinaria dedicata a Marino Marini.

La Fortezza si accende. Le suggestioni di Marini e la fisica di Schettini; Estate in Fortezza 2025 dal Festival Internazionale di Canto Popolare a musica, scienza, talk show e danza; Schettini, un fisico bestiale: «Scienza e creatività sono una cosa sola».

La Fortezza si accende. Le suggestioni di Marini e la fisica di Schettini - Oggi il doppio appuntamento che dà il via alle iniziative del Comune. Secondo lanazione.it

Schettini, un fisico bestiale: «Scienza e creatività sono una cosa sola» - Il professore, musicista, youtuber e tiktoker, sarà protagonista venerdì di un «one man show» in Fortezza raccontando la materia che insegna in modo coinvolgente tra esempi pratici, aneddoti ed esperi ... Si legge su msn.com