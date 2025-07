Ucraina Meloni continuerà a inviare armi nonostante Trump Evento a Roma con Merz e Sánchez

Giorgia Meloni ha confermato che l’Italia continuerà a fornire armi all’Ucraina, sottolineando che i nostri punti di vista non sono sempre perfettamente allineati con quelli degli alleati. La dichiarazione arriva in un momento cruciale, mentre si intensificano le discussioni internazionali sulla gestione del conflitto. Quali saranno le future mosse della nostra politica estera? Scopri di più nel nostro approfondimento esclusivo.

Giorgia Meloni lo ha detto mercoledì a Villa Taverna alla festa dell'ambasciata americana: “A volte i nostri punti di vista possono non essere perfettamente coincidenti”. Nemmeno 24 ore dopo, la cr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ucraina, Meloni continuerà a inviare armi nonostante Trump. Evento a Roma con Merz e Sánchez

In questa notizia si parla di: meloni - ucraina - continuerà - inviare

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Guerra in Ucraina, Cnn: la Corea Nord invierà 30mila soldati a Mosca Vai su Facebook

Ucraina, Meloni continuerà a inviare armi nonostante Trump. Evento a Roma con Merz e Sánchez; Meloni pronta a inviare truppe in Ucraina. Salvini frena: “Lega contraria”; Zelensky: Pronto a lavorare con Trump per la pace”. L'accordo sui minerali verso la firma - Media: Trump vuole annunciare l'accordo sui minerali questa sera al Congresso.