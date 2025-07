Testamento non forzato Assoluzione bis per la notaia

Una vicenda giudiziaria che ha attratto l’attenzione si avvia alla conclusione, confermando la validità del testamento non forzato e l’assoluzione definitiva della notaia. Dopo il pronunciamento di primo grado, che aveva già stabilito l’assenza di reato, ora la Cassazione si pronuncia ancora una volta in favore della correttezza delle procedure. La giustizia ha tracciato un solido percorso, garantendo così trasparenza e legalità.

Il testamento da 168mila euro che aveva fatto scattare l’indagine, secondo i giudici, è pienamente valido. Dopo la sentenza di primo grado, che aveva assolto tutti gli imputati "perché il fatto non sussiste", arriva ora anche la conferma in appello. La quinta sezione penale della Corte d’Appello di Bologna ha infatti messo un altro punto fermo sulla vicenda giudiziaria: dichiarato inammissibile l’appello della Procura di Ravenna nei confronti della notaia 50enne, respinto quello relativo alla badante e al suo compagno. Tradotto: assoluzione bis per tutti. Al centro del processo c’era un testamento redatto il 13 febbraio 2017 nello studio notarile di Lugo, pochi mesi prima della morte del testatore, un ex militare 90enne di Fusignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Testamento non forzato. Assoluzione bis per la notaia

In questa notizia si parla di: testamento - assoluzione - notaia - forzato

