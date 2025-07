La Pesa non esiste più Siccità e prelievi | è una strage di pesci | Dramma che si ripete

La diga di Pesa è ormai solo un ricordo, vittima di siccità e prelievi insostenibili. La scorsa settimana, l’interruzione del deflusso ecologico ha aggravato una crisi ambientale senza precedenti, con una strage di pesci e un ecosistema in piena emergenza. L’allarme è forte: se non interveniamo subito, rischiamo di perdere irreversibilmente un patrimonio prezioso. È il momento di agire per salvare ciò che resta.

di Giovanni Fiorentino MONTELUPO FIORENTINO "Lo scorso lunedì si è interrotto il deflusso ecologico in bassa Val di Pesa. Si era interrotto domenica scorsa già sul Virginio, su cui la scorsa domenica avevamo effettuato un primo intervento di salvataggio della fauna selvatica. Possiamo dire, purtroppo, che l’ecosistema è già entrato in emergenza". E’ l’allarme lanciato dall’assessore all’ambiente di Montelupo Fiorentino, Lorenzo Nesi, in merito alla siccità riguardante la Pesa che anche quest’anno rischia di creare danni non da poco alla fauna del luogo. Le alte temperature registrate in questi giorni che favoriscono l’evaporazione dell’acqua (unite all’utilizzo della risorsa idrica) hanno fatto calare drasticamente il livello del torrente, che in più punti appare ormai in secca. 🔗 Leggi su Lanazione.it