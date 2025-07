Giovani imprenditori | Basta con gli eroi Creiamo un ecosistema dell’innovazione

Addio agli eroi solitari: è ora di costruire un ecosistema dell’innovazione dove i giovani imprenditori sono i protagonisti del cambiamento. Al Salone Estense di Varese, la quarta edizione del Main Regional Summit ha dimostrato come collaborazione, visione e coraggio siano gli ingredienti per plasmare un futuro sostenibile e competitivo. La sfida è lanciata: insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo di successo.

Il futuro chiama e le nuove leve sono pronte a raccogliere la sfida. Si è svolta al Salone Estense a Varese la quarta edizione del Main Regional Summit organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, quest'anno in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. L'evento di riferimento per l'impresa giovane lombarda ha riunito imprenditori, istituzioni e rappresentanti delle nuove generazioni, dando vita a dibattiti e approfondimenti sulle grandi trasformazioni riguardanti l'industria del futuro e il sistema lombardo nel suo complesso. Nel suo intervento il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese Pietro Conti ha illustrato le azioni previste sul territorio per favorire l'imprenditoria giovanile.

