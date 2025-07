Natura agricoltura e benessere | benvenuti all’Oasi Ca’ Granda

Benvenuti all’Oasi Ca’ Granda, un’oasi di natura, agricoltura e benessere nel cuore di Milano. Nato dalla passione per il patrimonio agroambientale e culturale, questo spazio innovativo trasforma il verde in esperienza e scoperta, unendo tradizione e modernità. Un luogo dove riscoprire il valore della terra e del benessere, mantenendo viva la memoria storica. L’Oasi Ca’ Granda invita a immergersi in un mondo di rigenerazione e armonia.

Natura, agricoltura e benessere a Milano è l’Oasi Ca’ Granda, in via Ripamonti, un progetto in evoluzione e uno dei più originali spazi verdi e culturali della città. L’Oasi Ca’ Granda è stata ideata e avviata dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda che valorizza l’antico patrimonio agroambientale di 8.500 ettari donato da benefattori all’ospedale Policlinico sin dal 1456, ed è gestita da azienda agricola Floresta che ne cura lo sviluppo, la fruizione e le attività sul campo, nel rispetto della sua vocazione agricola, ambientale e sociale. Il progetto, realizzato anche con il contributo di Fondazione Cariplo, BCC Milano, DS Smith Charitable Foundation, si estende su 44 ettari in un territorio che fonde paesaggi agricoli autentici, biodiversità in crescita e storiche geometrie rurali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Natura, agricoltura e benessere: benvenuti all’Oasi Ca’ Granda

In questa notizia si parla di: granda - oasi - natura - agricoltura

Oasi Ca’ Granda: Natura, Gusto e Relax nella Cascina di Milano - https://milanoevents.it/?p=113641 Vai su X

INAUGURATA UNA NUOVA OASI DI BIODIVERSITÀ A SAN GIULIANO MILANESE È ufficialmente rinata l’Oasi WWF Maresco-Pontile: un’area umida di circa un ettaro nel cuore della natura, pensata per mitigare i cambiamenti climatici, tutelare la biodiver Vai su Facebook

Natura, agricoltura e benessere: benvenuti all’Oasi Ca’ Granda; Oasi Ca’ Granda, un dono verde per Milano; Nasce a Milano una nuova oasi agricola: aperitivi rurali coi prodotti dell'orto e presto un ristorante.

Natura, agricoltura e benessere: benvenuti all’Oasi Ca’ Granda - Natura, agricoltura e benessere a Milano è l’Oasi Ca’ Granda, in via Ripamonti, un progetto in evoluzione e uno ... Segnala msn.com

Oasi Ca’ Granda, un dono verde per Milano - A Milano sta nascendo un nuovo spazio rigenerativo che unisce natura, agricoltura e benessere: è l’Oasi Ca’ Granda, un progetto in piena evoluzione che ... Si legge su villegiardini.it