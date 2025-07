La Coop riduce il divario digitale La sezione soci diventa un ‘Pdf‘

La Coop si impegna a colmare il divario digitale, avvicinando le persone, soprattutto le più anziane, al mondo digitale e promuovendo una cittadinanza inclusiva. Con questo obiettivo, il punto vendita Coop.fi di Viale Puccini a Sant’Anna inaugura un nuovo Punto Digitale Facile (Pdf), uno spazio gratuito dedicato a chi desidera imparare a usare le tecnologie digitali in modo semplice e sicuro. I Pdf...

Avvicinare le persone, in particolare le più anziane, al mondo digitale, riducendo il divario esistente e promuovendo una cittadinanza realmente inclusiva. È con questo obiettivo che da oggi anche il punto vendita Coop.fi di Viale Puccini a Sant’Anna ospita un nuovo Punto Digitale Facile (Pdf): un servizio gratuito pensato per supportare chi ha maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi digitali e nell’utilizzo delle nuove tecnologie. I Pdf, attivi in modo capillare sul territorio regionale, vogliono rendere i servizi online più accessibili a tutti, offrendo un aiuto concreto a chi rischia di essere escluso dalla transizione digitale come anziani, persone con un basso livello di istruzione o in situazioni economiche svantaggiate. 🔗 Leggi su Lanazione.it