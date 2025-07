’Anima Etrusca’ Viaggio nel tempo e nello spazio

Nel 1985, la Toscana ha deciso di riscoprire e valorizzare il fascino degli Etruschi, dando vita al 'Progetto Etruschi'. Un'iniziativa che ha rivoluzionato il racconto dell’archeologia, mescolando rigorosi studi con un approccio moderno e coinvolgente. Così, attraverso mostre, eventi e pubblicazioni, la civiltà etrusca è tornata a vivere nel cuore di tutti, portando l’antico nel presente e lasciando un’impronta indimenticabile sulla cultura contemporanea.

Nel 1985 la Regione Toscana diede vita al ’ Progetto Etruschi ’. Mostre, convegni, eventi e pubblicazioni diedero un nuovo volto all’immaginario dell’antica civiltĂ etrusca, riscrivendo il modo di raccontare l’archeologia al grande pubblico. Sulla base di rigorosi studi archeologici, fu scelta una formula molto contemporanea e pop, a partire dallo slogan ’Buongiorno Etruschi!’, che risuonò per mesi a Firenze e in tutta la Toscana dopo il taglio del nastro di Sandro Pertini nel maggio 1985. Oggi, quarant’anni dopo, la mostra ’Anima Etrusca Etruscan Soul. La fortuna del Progetto Etruschi’, allestita a San Gimignano propone una rilettura di quella stagione, con materiali d’epoca, opere d’arte, documenti, fotografie e installazioni che testimoniano l’impatto di quegli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Anima Etrusca’. Viaggio nel tempo e nello spazio

