Caldo | Bari in codice giallo 20 città campione in rosso Domani saranno 15 Ministero della Salute bollettino ondate di calore

L’ondata di calore si intensifica, con Bari che si trova in codice giallo e 20 città campione in rosso. Domani, la situazione cambierà: saranno 15 i comuni in allerta rossa, mentre il bollettino del Ministero della Salute segnala un livello di criticità crescente. Restare informati è fondamentale per proteggersi dai rischi legati alle alte temperature. Per tutti gli aggiornamenti e le precauzioni, consulta il bollettino ufficiale al link seguente.

