Modugno | assalto a sportello bancomat esplosione nella notte Indagano i carabinieri

Notte di paura a Modugno, dove un assalto con esplosione ha gravemente danneggiato lo sportello bancomat di via Paradiso. Il boato, avvertito da molti, ha lasciato la comunità sgomenta e le forze dell’ordine al lavoro per ricostruire i fatti. I carabinieri stanno indagando per capire se i ladri siano riusciti a fuggire con il bottino. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Il boato è stato avvertito da buona parte della zona. È stato fatto saltare lo sportello bancomat in via Paradiso, filiale del Monte dei Paschi di Siena, a Modugno. È accaduto intorno alle 3. Da dettagliare se i ladri siano riusciti a fuggire con il denaro. Indagine dei carabinieri.

