il rock cosmico e psichedelico omaggio ai pink floyd atto dovuto

Gli anni Settanta e la musica che ha segnato un'epoca particolarmente feconda e rivoluzionaria. Tanti i capolavori a 33 giri prodotti in quegli anni che ancora oggi sono in classifica e che danno spunto ancora per tante rivisitazioni, cover, progetti. Tra i gruppi che più hanno caratterizzato quell'epoca ci sono senza dubbio i Pink Floyd con il loro rock cosmico-psichedelico ma anche il progressive degli Emerson Lake & Palmer, quello dei King Crimson. Non da meno sul versante italiano c'erano band come la PFM (Premiata Forneria Marconi) e il Banco del Mutuo Soccorso che hanno rappresentato con orgoglio la musica italiana in Europa e negli States.