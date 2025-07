Premio a Giannini E spazio a talk show incontri e tanta musica

Un’estate all’insegna di emozioni, incontri e musica, quella di Eliopoli Summer 2025, la spettacolare rassegna pisana che celebra tra cultura e divertimento il decimo anniversario della rinascita delle ex colonie marine di Calambrone. Tra premiazioni, talk show e performance, il clou sarà il premio alla carriera a Giancarlo Giannini, un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di arte e suggestioni. Un evento da non perdere per appassionati e curiosi.

È il premio alla carriera all'attore Giancarlo Giannini (il 25 luglio alle 21.30) l'appuntamento clou di Eliopoli Summer 2025, la rassegna estiva di Calambrone, sul litorale pisano, nata dieci anni fa come parte integrante del progetto di rigenerazione urbana delle ex colonie marine. Il cartellone, realizzato con il supporto di Regione Toscana, Comune e Fondazione Pisa, rientra nel più ampio cartellone estivo della rassegna Marenia, con spettacoli gratuiti anche a Tirrenia e Marina di Pisa. Il premio alla carriera, in passato conferito anche a Marisa Laurito, Giuliana De Sio, Michele Placido, Ornella Muti e Ron Moss, sarà consegnato a Giannini dall'assessore al Turismo Paolo Pesciatini.

