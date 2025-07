Prego selfie lei Perché l' unica egemonia italiana è quella della burocrazia

In un’Italia dominata dalla burocrazia, l’unica egemonia reale è quella che attraversa confini politici e ideologici. Questa forza silenziosa, ma potente, plasma decisioni, influenzando ogni aspetto della vita quotidiana. La sfida non è solo politica, ma culturale: come possiamo reinventare il nostro rapporto con questa presenza invisibile? Scopri di più nel nostro approfondimento esclusivo.

È inutile che la destra si agiti, e che la sinistra si deprima; l’unica vera egemonia culturale possibile in Italia è e sempre sarà quella burocratica. La burocrazia è infatti bipartisan, si adatta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Prego, selfie lei. Perché l'unica egemonia italiana è quella della burocrazia

In questa notizia si parla di: unica - egemonia - burocrazia - prego

Confindustria:unica via meno burocrazia - Economia - ANSA - Una riduzione dell'1% dell'inefficienza della pubblica amministrazione potrebbe spingere una crescita del Pil dello 0,9% e dell'occupazione dello 0,2%. Come scrive ansa.it

Decreto Sud, con la Zes unica vantaggi fiscali e meno burocrazia - Dal primo gennaio 2024 le otto «Zone economiche speciali» (Zes) saranno accorpate in una unica per tutto il Sud Italia: godrà di vantaggi fiscali e di procedure burocratiche semplificate. Riporta corriere.it