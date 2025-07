Francesca scrive il futuro | Tradizione e innovazione sull’esempio del nonno

Francesca porta avanti con passione la tradizione di famiglia, unendo innovazione e rispetto per il passato, proprio come fece il nonno Gustavo. Da oltre ottant'anni, i Soldini dimostrano che impresa e famiglia sono un filo indissolubile, capace di attraversare generazioni. La sfida di Francesca è continuare a scrivere questa storia, mantenendo vivi i valori di ieri mentre abbraccia le opportunità di domani. La sua missione? Trasmettere il patrimonio di esperienza alle future generazioni, senza perdere mai di vista l’evoluzione.

Impresa e famiglia: due parole che per i Soldini sono rimaste sempre nelle stessa frase. Da 80 anni e per tre generazioni. Gustavo Soldini avviò il calzaturificio di Capolona nel 1945 e volle che i fratelli Ermenegildo e Giuseppe lavorassero con lui. Amava decidere da solo ma nel suo cuore la Soldini, la Cisa e l'Adria avrebbero dovuto essere una fabbrica per ciascun fratello. La seconda generazione e cioè i figli Rossano e Marco hanno a lungo lavorato con il padre che non ha mai appeso al chiodo la sua spolverina bianca fino alla morte a 94 anni. In fabbrica, adesso, lavora anche la terza generazione: Francesca figlia di Rossano e Alberto, figlio di Marco, che è alla guida della produzione e del reparto Professionale.