La mozione che fa il gioco di von der Leyen

La discussione sul voto di censura a Ursula von der Leyen sta infiammando il panorama politico, ma è importante tenere i nervi saldi. La tensione crescente non dovrebbe distogliere l’attenzione dalle reali sfide e responsabilità che attendono i leader europei. La prossima settimana sarà decisiva: analizziamo insieme cosa c’è dietro questa agitazione e quali sono le vere implicazioni di questa mozione.

La grande agitazione attorno al voto di censura che si terrà la prossima settimana su Ursula von der Leyen è ingiustificata. Lunedì l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La mozione che fa il gioco di von der Leyen

In questa notizia si parla di: leyen - mozione - gioco - sito

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell’eurodeputato Piperea - L'ombra di un nuovo scandalo scuote l'Unione Europea: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di aver gestito in modo discutibile le comunicazioni sui vaccini Pfizer.

Giovedì 10 luglio la plenaria di Strasburgo voterà una mozione di sfiducia alla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. La Presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, ha annunciato durante la Conferenza dei Presidenti che è stata deposita Vai su Facebook

La mozione che fa il gioco di von der Leyen; Von der Leyen e lo stress test di luglio, tra mozione di censura e lotta sul bilancio; Il Parlamento Ue vota la sfiducia a von der Leyen il 10 luglio: la destra vuole cacciarla per lo scandalo….

Von der Leyen e lo stress test di luglio, tra mozione di censura e lotta sul bilancio - Ma a produrre tensioni è soprattutto il quadro finanziario, la cui proposta è attesa per metà mese. Riporta editorialedomani.it

Non solo Pfizergate: la mozione Ue contro il “metodo Ursula” - La mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen, che il Parlamento europeo discuterà lunedì e voterà giovedì, mette in discussione il suo metodo, in più ambiti. Scrive ilfattoquotidiano.it