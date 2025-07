le scuole si fanno belle obiettivo settembre sicuro la mappa degli interventi

Le scuole si fanno belle: obiettivo settembre sicuro con una mappa degli interventi mirati. Con l’arrivo dell’estate, le amministrazioni comunali attivano importanti lavori di ristrutturazione e miglioramento, creando ambienti più sicuri e accoglienti per studenti, insegnanti e tutto il personale. Un’operazione strategica che garantisce un ritorno a scuola all’insegna della qualità e del comfort. Ecco come il nostro territorio si prepara a un nuovo anno scolastico all’altezza delle aspettative.

Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio della pausa estiva, come da tradizione, prendono il via gli interventi di manutenzione nelle scuole comunali. Un’occasione preziosa per effettuare lavori di miglioramento senza interferire con l’attività didattica, garantendo ambienti più sicuri e accoglienti per studenti, insegnanti e personale al rientro a settembre. Gli interventi riguardano tutte le scuole di competenza comunale, dai nidi alle secondarie di primo grado, e spaziano dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. L’obiettivo è duplice: da un lato, assicurare il buon funzionamento delle strutture; dall’altro, intervenire in modo più profondo dove necessario, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e l’ efficienza energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it