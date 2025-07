Tuffi vietati Il Comune sbarra l’Oglio

L'estate sulle sponde dell’Oglio è un vero e proprio rituale, con persone di tutte le età che sfidano il divieto di balneazione per tuffi liberi e lunghe nuotate tra le correnti. Nonostante i cartelli che segnalano il divieto dal 1982, il richiamo delle acque è irresistibile. Le sponde di Capriolo e Palazzolo si animano di vita e allegria, ma ora il Comune decide di mettere un freno a questa tradizione estiva.

Tuffi liberi e lunghe nuotate tra le correnti. L’Oglio, soprattutto nel tratto che va da Paratico a Urago d’Oglio e Pumenengo, è la meta estiva preferita di centinaia di persone, nonostante il divieto di balneazione sia in vigore dal 1982. Un divieto che viene costantemente ignorato, nonostante su alcuni tratti appaiano i cartelli di divieto, come accade a Capriolo e Palazzolo. Le sponde dell’Oglio si riempiono di famiglie, ragazzi e di tutti coloro che desiderano trovare refrigerio. E non solo nuotano nell’Oglio, ma anche in canali di irrigazione come la Roggia Fusia e la Roggia Castrina, che diventano dei veri e propri parchi di divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tuffi vietati. Il Comune sbarra l’Oglio

In questa notizia si parla di: oglio - tuffi - vietati - comune

Tuffi vietati. Il Comune sbarra l’Oglio; Spiagge dell’Oglio, ultimi tuffi tra i divieti; Tuffi vietati nei laghi e fiumi bergamaschi. Le 12 regole d’oro per i bagnanti.

Padre Dall’Oglio, il cadavere forse in una fossa comune a Raqqa. La sorella: “Non ci credo” - Così Francesca Dall'Oglio, sorella di Padre Dall'Oglio, a Rainews 24, riguardo al presunto ritrovamento del corpo del fratello in una fossa comune a Raqqa in Siria. Riporta repubblica.it

Il corpo di padre Dall'Oglio forse in una fossa comune - Da Damasco, il nunzio apostolico, il cardinale Mario Zenari non conferma e non smentisce mentre è più diretta Francesca Dall'Oglio, sorella del gesuita sparito in Siria nel 2013: "Questa per me ... Lo riporta ansa.it