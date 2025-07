Letti armadi e bagni A Capostrada una casa Nuovo inizio per i ragazzi

Scopri come Capostrada si trasforma in un nuovo punto di partenza per i giovani, offrendo stanze, armadi e spazi accoglienti che segnano un nuovo inizio. A soli due chilometri e mezzo dal passato, questa casa rappresenta il futuro dell’integrazione e dell’ospitalità a Pistoia, dimostrando che anche i piccoli gesti possono cambiare vite. Un esempio concreto di come l’accoglienza possa rinascere, migliorando il tessuto sociale del territorio.

Il passato e il futuro dell’accoglienza a Pistoia sono separati da una manciata di chilometri: due e mezzo, per la precisione. È questa la distanza che divide la parrocchia di Vicofaro – oggi sigillata e presidiata 24 ore su 24 da Polizia e Carabinieri – dalla canonica della Chiesa della Madonna della Salute, a Capostrada, dove attualmente sono ospitati 36 migranti. Sono gli stessi che, fino alla scorsa settimana, vivevano nella comunità di Don Massimo Biancalani. Gli altri, circa un centinaio, sono stati dislocati in sette diverse strutture: oltre a a Capostrada, anche alle Fornaci e a Pistoia Nuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Letti, armadi e bagni. A Capostrada una casa. Nuovo inizio per i ragazzi

In questa notizia si parla di: capostrada - letti - armadi - bagni

Letti, armadi e bagni. A Capostrada una casa. Nuovo inizio per i ragazzi.

Letti, armadi e bagni. A Capostrada una casa. Nuovo inizio per i ragazzi - La struttura è dotata di servizi e ci sono gli operatori sempre presenti. Riporta lanazione.it

Canicattini Bagni, l’armadio di un 18enne trasformato in una serra di canapa indiana - L’armadio della camera da letto di un 18enne di Canicattini Bagni (in provincia di Siracusa) trasformato in una piccola serra per la coltivazione della canapa indiana. Come scrive meridionews.it