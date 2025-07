Lucart si video racconta Caffeina e la campagna online The TUTTOrial

Lucart e Caffeina uniscono le forze per rilanciare "The TUTTOrial", la campagna online che celebra innovazione e versatilità nel mondo della carta tissue. Dopo il successo della prima edizione, il brand si prepara a stupire con sei snack video brevi e coinvolgenti, capaci di raccontare in modo fresco e dinamico le qualità distintive della gamma più tecnologica di sempre.

LUCCA Dopo l’eccellente performance della prima edizione, “ The TUTTOrial “ torna in una veste aggiornata. Lucart, gruppo leader nella produzione di soluzioni innovative in carta tissue e airlaid, rilancia nel 2025 la comunicazione digital del brand TUTTO con la seconda edizione di The TUTTOrial, una campagna ideata e realizzata da Caffeina per valorizzare la varietà e la versatilità della gamma più tecnologica di sempre. Sei snack video brevi e ad alta memorabilità, ciascuno dedicato a un diverso prodotto della linea. Il concept riprende lo stile tech e l’estetica degli aggiornamenti software, con l’obiettivo di posizionare TUTTO come un brand che grazie alle sue tecnologie brevettate semplifica il momento delle pulizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucart si (video) racconta. Caffeina e la campagna online “The TUTTOrial“

