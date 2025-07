No alla violenza In 18 scatti la forza della denuncia

In un mondo spesso silenzioso di fronte alle ingiustizie, l’arte può diventare voce e ribellione. Marino Da Costa ci invita a riflettere attraverso 18 scatti potenti, che denunciano con coraggio il terribile dramma delle donne sfregiate con l’acido in India. La sua mostra a Firenze, ‘S(k)in. L’acido sull’anima’, è un atto di protesta e di speranza, un invito a non voltare lo sguardo. Un’occasione per aprire gli occhi e agire.

di Maurizio Costanzo Donne sfregiate con l'acido. Un tema sicuramente non facile da affrontare. Ma lo ha fatto, con coraggio e determinazione, il fotografo lucchese Marino Da Costa che nel suo reportage in India ha parlato proprio delle donne sfregiate con l'acido da uomini violenti. I suoi 18 scatti sono in mostra a Firenze, a Palazzo Bastogi, sede del Consiglio Regionale, nella mostra 'S(k)in. L'acido sull'anima', visitabile a ingresso libero fino all'11 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. In esposizione gli scatti in bianco e nero attraverso cui Da Costa ha documentato le condizioni di vita delle donne vittime di attacchi con l'acido.

