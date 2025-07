Dalla musica al circo alle tradizioni Ecco il ’Festival Sete Sois Sete Luas’

Dalla musica alle tradizioni, il Festival Sete Sois Sete Luas conquista i palcoscenici toscani con la sua trentatreesima edizione. Diretto da Marco Abbondanza, questo evento internazionale unisce arte, teatro, circo e gastronomia in un viaggio tra nove Paesi. Scopri come questa kermesse multiculturale continua a celebrare l’incontro tra culture, creando un ponte di emozioni e scoperte che coinvolge tutta la comunità . Un’esperienza da vivere assolutamente!

di Riccardo Jannello Entra nel vivo sui palcoscenici toscani la trentatreesima edizione del Festival Sete Sois Sete Luas diretto da Marco Abbondanza, manifestazione internazionale che ogni anno porta musica, circo, arte, teatro, tradizioni, cibo in trentaquattro città di nove Paesi (Italia, Portogallo, Croazia, Marocco, Spagna, Tunisia, Francia – comprese l'isola de La Réunion, un dipartimento d'oltremare nell'Oceano Indiano –, Capo Verde, Lussemburgo). Le due sedi della provincia di Pisa, Pontedera dove il festival è nato nel 1993 e Calcinaia offrono una serie di iniziative di prestigio. Domenica a Pontedera dopo un incontro col musicista portoghese José Barros su una corsa speciale del battello Andrea da Pontedera con partenza dai Canottieri di via Bologna (alle 19), appuntamento alle 20.

Torna a Pontedera il Festival Sete Sois Sete Luas - magica cornice cittadina. Dal 22 giugno al 18 luglio 2025, Pontedera si trasformerà in un crocevia di culture, musica e sapori, offrendo un’esperienza unica per tutti gli amanti dell’arte e della scoperta.

