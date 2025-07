Jessica Cantoni racconta la diversità.

Jessica Cantoni invita i lettori a scoprire la bellezza della diversità attraverso le parole di una bambina affascinata da una parrucca speciale. Con “Nella parrucca di Marcella” (Ed. BeccoGiallo), il viaggio diventa un’occasione per imparare ad apprezzare le differenze come un tesoro da valorizzare. Un racconto ispirato alla figura di Marcella Di Folco, simbolo di coraggio e attivismo. Perché conoscere e accogliere le diversità arricchisce il nostro modo di essere.

La curiosità di una bambina verso una meravigliosa parrucca si trasforma, pagina dopo pagina, in un viaggio alla scoperta della diversità: non qualcosa da temere, ma una ricchezza da esplorare. Nel libro ’Nella parrucca di Marcella’ (Ed. BeccoGiallo), scritto da Jessica Cantoni e illustrato da Gianluca Sturmann, è ispirato alla figura di Marcella Di Folco, prima consigliera comunale trans al mondo e figura fondamentale dell’ attivismo in Italia. Il libro sarà presentato oggi alle 18 in Salaborsa, con la vicesindaca Emily Clancy, Porpora Marcasciano, presidente della Commissione Pari Opportunità, e l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it