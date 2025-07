Muore nello schianto si indaga per omicidio stradale

Un tragico incidente scuote Polverigi: due vite, una finita troppo presto. Lorenzo Mezzalana, giovane operaio di 30 anni, ha perso la vita in un violento schianto tra moto e auto, sollevando molte domande sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno indagando con attenzione per fare luce su questa triste vicenda e garantire giustizia. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ma il dolore rimane grande e senza parole.

Ha perso la vita l’altro ieri in via dell’Industria a Polverigi Lorenzo Mezzalana, operaio 30enne residente a Falconara. Fatale lo schianto della sua moto contro una macchina che pare stesse svoltando in direzione di una delle fabbriche di quella zona. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro ha fatto un volo di almeno 50 metri prima di rovinare sull’asfalto. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ma intanto ieri è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’automobilista. Si procede come da prassi in situazioni tragiche come quella che ha gettato nello sconforto Polverigi, teatro di un altro schianto che ha strappato alla vita troppo presto un giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore nello schianto, si indaga per omicidio stradale

