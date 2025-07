Farmaceutica | numeri record Produzione a 56 miliardi

L’industria farmaceutica italiana si conferma protagonista di un successo senza precedenti, con una produzione da record di 56 miliardi di euro nel 2024 e un export di 54 miliardi. Nonostante le sfide dei dazi di Trump, norme restrittive e riforme europee, il settore continua a crescere e a rafforzare la sua posizione tra i giganti europei. La premier Meloni sottolinea: “La farmaceutica – ha detto – è un comparto essenziale per l’Italia. Continueremo le riforme per semplificare le...

Minacciata dai dazi di Trump, da norme che frenano il settore e da riforme europee, l’ industria farmaceutica italiana continua comunque a segnare nuovi record. Nel 2024, con 56 miliardi di euro di produzione e 54 miliardi di export, rafforza la sua posizione tra i leader europei insieme a Germania e Francia. "La farmaceutica – ha detto la premier Giorgia Meloni – è un comparto essenziale per l’Italia. Continueremo le riforme per semplificare le procedure regolatorie e rendere i farmaci più accessibili. Sosterremo il settore, perché significa investire in salute, occupazione e innovazione". A presentare i dati, davanti all’assemblea annuale del settore, è stato Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, che ha spiegato come i farmaci e i vaccini siano oggi al primo posto in Italia per surplus con l’estero, con oltre 21 miliardi di saldo attivo nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net