Dalle proiezioni ai talk con i registi ’Short Out’ il festival

Un'occasione imperdibile per scoprire il potere evocativo dei cortometraggi e immergersi in un viaggio tra memoria, creatività e innovazione. Prosegue fino al 6 luglio a Villa Litta a Lainate, ‘Short Out’ celebra l'arte cinematografica con proiezioni internazionali, incontri con registi di spicco, eventi culturali e tanto intrattenimento. Un’esperienza unica dove arte, musica e convivialità si incontrano sotto le stelle, rendendo il festival un vero e proprio appuntamento di cultura e divertimento.

Prosegue sino al 6 luglio a Lainate, a villa Litta, ’ Short Out ’, la quarta edizione del festival internazionale di cortometraggi dal tema ’ I confini della memoria ’. In programma proiezioni internazionali, talk con registi e professionisti del cinema, concerti live, installazioni artistiche, laboratori fotografici e per bambini, stand up comedy, poetry slam, area swap party, food & beverage, dj set e visite serali al Ninfeo. Il festival è organizzato dall’Associazione Tutti Frutti ETS, con la collaborazione e il contributo del Comune di Lainate. L’accesso è gratuito. L’appuntamento è diventato un punto di riferimento per la promozione culturale e la partecipazione giovanile nella città e nel territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net