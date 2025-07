LIVE Errani Paolini-Chan Krejcikova Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’asticella si alza per le campionesse olimpiche

Benvenuti alla nostra Diretta Live di Wimbledon 2025! Oggi, l’emozione si fa ancora più intensa con il match tra Errani/Paolini e Chan/Krejcikova, un incontro che promette spettacolo e adrenalina. Dopo l’eliminazione nel singolare, le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani sono pronte a conquistare il pubblico con il loro talento e determinazione. Rimanete con noi per seguire ogni scambio e aggiornamento in tempo reale, perché questa sfida è solo all’inizio di un’avventura indimenticabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’incontro ErraniPaolini-ChanKrejcikova, valevole per i sedicesimi di finale del torneo di doppio femminile di Wimbledon 2025. Dopo l’eliminazione dal singolare, Jasmine Paolini è tornata in campo nella giornata di ieri, accompagnata dall’amica Sara Errani. Le campionesse olimpiche si sono rese protagoniste di una vittoria convincente nel primo turno del torneo di doppio, prevalendo con un doppio 6-3 su Cristina Bucsa e Miyu Kato, in una partita durata poco più di un’ora. Quest’oggi l’asticella si alza notevolmente, le due azzurre dovranno limitare gli errori ed esprimere i migliori colpi del proprio repertorio se vorranno accedere al turno successivo e continuare a coltivare il sogno vittoria finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’asticella si alza per le campionesse olimpiche

