Malinconico avvocato d’insuccesso Parole e musica con Diego De Silva

Preparatevi a un'avventura estiva all'insegna di musica, letteratura e emozioni con il Gruppo dei 10. L’evento di domenica 6 luglio al Bar Ragno di Comacchio inaugura la stagione tra romanzi di Diego De Silva e le affascinanti note dell’avvocato Vincenzo Malinconico. Un modo unico per scoprire i magici angoli dei sette Lidi, tra parole e melodie, e lasciarsi coinvolgere da un’estate che promette di essere indimenticabile. Non mancate!

Si inaugura la stagione estiva del Gruppo dei 10 tra musica e letteratura con i romanzi di Diego De Silva e l’avvocato Vincenzo Malinconico. L’evento domenica 6 luglio, alle 20, al Bar Ragno di Comacchio. La carovana musicale del Gruppo dei 10 scorta i ferraresi nelle tradizionali trasferte estive da Ferrara ai sette Lidi, passando per i magici canali di Comacchio e puntando dritti a un tramonto in spiaggia, da gustarsi sempre a incalzante ritmo di jazz. Questo sarĂ possibile durante i sei appuntamenti che animeranno il cartellone di Tutte le Direzioni in Summertime 2025, dal 6 luglio al 12 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it