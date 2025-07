La Pinacoteca vestita di nuovo Le sale dei grandi in grigio azzurro

La Pinacoteca si veste di un nuovo abito, avvolta in un elegante grigio azzurro che rende ancora più suggestive le opere dei grandi maestri. Questa rinascita cromatica, ispirata dallo sfondo del Sansone di Guido Reni, crea un’atmosfera di armonia e continuità tra le sale del Cinque e Seicento, invitando visitatori sia esperti che neofiti a riscoprire le meraviglie custodite. Entriamo insieme in un viaggio tra arte e innovazione.

Le novità più eclatanti, per chi conosca bene la Pinacoteca Nazionale ma anche per chi ne percorra gli ambienti per la prima volta, nelle rinnovate sale del Cinque e del Seicento (Reni, Carracci e Manierismo) sono tre: il nuovo colore delle pareti, la tonalità grigio azzurro suggerita dallo sfondo del Sansone di Guido Reni che sembra davvero donare un’unità di tempo e di luogo a tutte le imponenti tele delle sale centrali della Pinacoteca; la solenne presenza di un ottimo busto di Antonio Canova, lo scultore a cui l’Italia intera deve la restituzione delle opere ’requisite’ dai commissari napoleonici, e l’imponente e non consueto lavoro di squadra che, in un’occasione come questa, ha coinvolto tutti i dipendenti dell’istituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Pinacoteca vestita di nuovo. Le sale dei grandi in grigio azzurro

In questa notizia si parla di: pinacoteca - sale - grigio - azzurro

La Pinacoteca vestita di nuovo. Le sale dei grandi in grigio azzurro.

Studio Azzurro - La Pinacoteca Trasparente - Artribune - Il Liceo ospita lo Studio Azzurro, il cui lavoro va inserito nel panorama dell’arte contemporanea, e in particolare la realizzazione del Work- Segnala artribune.com

Reggio. Boom di visitatori in Pinacoteca, circa 2500 per la mostra “Sfumature d’azzurro” - REGGIO CALABRIA – Una splendida occasione per stare al centro dell’attenzione quella che sta vivendo la per la pinacoteca in questi giorni, infatti, dal 25 marzo sono esposte nelle prestigiose sale le ... Secondo tempostretto.it