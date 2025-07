Il ministero convochi i brand

Il ministero convoca i grandi brand, mentre la politica locale cerca di unire imprenditori e operai in un fronte comune. In un momento di crisi che minaccia famiglie e imprese, l'unità diventa essenziale. Come sottolineato dal capogruppo del Pd, Andrea Anichini, il settore moda rappresenta l'anima di Scandicci. Ora più che mai, è il momento di collaborare per superare insieme le sfide del futuro.

La politica locale punta a ottenere il consenso degli imprenditori e degli operai. Ma tra le differenze ideologiche, tutti chiamano a raccolta i grandi brand. "Il settore moda – ha detto il capogruppo del Pd, Andrea Anichini - è parte del DNA della nostra città e della nostra identità . Oggi, davanti a una crisi che mette a rischio famiglie, lavoratori e imprese, serve un lavoro comune tra istituzioni: Scandicci da sola non può affrontarla. Le grandi firme devono sentire fino in fondo la loro responsabilità sociale. Dobbiamo rafforzare il sostegno anche alle imprese artigianali che vogliono fare la propria strada senza il supporto delle grandi maison: sono un presidio prezioso del saper fare e della tradizione artigiana fiorentina".

