Alta professionalità intorno alla chiesa. Ma abbiamo carenze di organico.

professionalità e il senso del dovere dimostrati dagli agenti hanno evitato conseguenze spiacevoli, confermando l’importanza di un organico adeguato per garantire sicurezza e ordine pubblico in ogni contesto.

"L’attività di gestione dell’ordine pubblico è stata condotta con altissimo senso del dovere e con una professionalità impeccabile da parte del personale della Polizia di Stato ". Lo dice Gianluca Solimene per il Sindacato Maggioritario della Polizia di Stato nella Provincia di Pistoia in riferimento alla vicenda di Vicofaro. "In una situazione particolarmente delicata, dove le dinamiche esterne avrebbero potuto facilmente degenerare, la risposta della Polizia è stata discreta ma ferma, efficace ma contenuta, riuscendo a preservare l’ordine pubblico in un contesto altamente sensibile – precisa una nota del Siulp –. 🔗 Leggi su Lanazione.it