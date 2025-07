Terre d’Oltrepò nuova lista I vertici contro la Regione | Scelta poco tempestiva

Il Consiglio di amministrazione di Terre d’Oltrepò esprime forte sorpresa per la presentazione di una nuova lista di candidati, sostenuta da Regione Lombardia e Coldiretti, che mette in discussione l’unità e i principi della cooperativa. Questa scelta, apparsa poco tempestiva, rischia di compromettere la stabilità e la collaborazione tra soci, specialmente considerando le recenti violazioni statutarie da parte di alcuni membri. È fondamentale agire con responsabilità e chiarezza per tutelare il futuro dell’intera comunità agricola.

"Il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha preso atto con sorpresa della presentazione di una lista di nuovi candidati alla guida di Terre d’Oltrepò, formalmente sostenuta da Regione Lombardia e Coldiretti. Tale lista comprende anche soci che, negli ultimi mesi, hanno violato le regole statutarie rifiutandosi di conferire le uve alla Cooperativa e tentando di esercitare il diritto di recesso in assenza dei requisiti previsti". Il presidente Umberto Callegari, dopo gli ultimi sviluppi, ha voluto intervenire in vista dell’ assemblea dei soci convocata per il 10 luglio, l’11 in seconda convocazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terre d’Oltrepò, nuova lista. I vertici contro la Regione: "Scelta poco tempestiva"

In questa notizia si parla di: lista - terre - oltrepò - regione

Regione Lombardia presenta una lista per il nuovo Cda di Terre d'Oltrepò, in crisi dopo la vendemmia più difficile degli ultimi anni e alle prese con un piano di rilancio Vai su X

Alla scoperta del Pinot Nero a Montecalvo Versiggia Domenica 6 luglio 2025, vivi un’esperienza unica tra natura, storia e sapori nel cuore dell’Oltrepò Pavese. Partecipa alla passeggiata guidata tra i boschi e i vigneti che rendono celebre Montecalvo, seguita Vai su Facebook

Terre d’Oltrepò, nuova lista. I vertici contro la Regione: Scelta poco tempestiva; Terre d’Oltrepò. Precisazione dell’assessore regionale Beduschi; Un fondo per Terre d’Oltrepò: il piano di rilancio parte da Regione Lombardia.