Interrogazione della Malavasi | Serve soluzione

Un problema che ha sollevato profonde preoccupazioni tra gli studenti e le loro famiglie. La questione della malavasi, infatti, mette in luce una disparità ingiusta nel sistema di formazione, lasciando circa 400 giovani laureate a Reggio Emilia in una situazione di incertezza e frustrazione. È giunto il momento di trovare una soluzione che garantisca equità e rispetto per l'impegno di chi ha scelto di investire nel proprio futuro.

"Non si può chiedere a chi ha studiato, si è già laureato, ha seguito il proprio percorso con impegno e serietà di pagare due volte. A Reggio Emilia circa 400 persone, in gran parte giovani donne, si sono laureate in Scienze dell'educazione e della formazione a Unimore, in linea con il nuovo curriculum formativo previsto dal dl 652017, senza poter completare il percorso previsto dal decreto attuativo, pubblicato l'anno successivo, a causa del ritardo di attivazione dei nuovi corsi. Si tratta di persone che hanno ricevuto comunicazione ufficiale dall'Università sull'impossibilità di lavorare come educatori nei nidi d'infanzia, in quanto il loro percorso di studi non rispetta i nuovi requisiti, situazione non imputabile ai singoli, ma determinata dal vuoto temporale creato dall'adeguamento postumo dei curricula universitari".