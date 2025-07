Quintana di luglio e agosto tutto pronto per le giostre

un’esperienza indimenticabile, tra tradizione, emozioni e atmosfere suggestive che resteranno nel cuore di tutti.

Tutto esaurito. Non c’è più nemmeno un biglietto per la Quintana in notturna del 12 luglio. La rapida vendita di tutti i posti disponibili al campo Squarcia testimonia l’attesa crescente per l’edizione dedicata alla Madonna della Pace. Ma stanno andando a ruba anche i tagliandi per la giostra del 3 agosto, che sarà l’edizione numero 100. Anche per chi non è riuscito ad aggiudicarsi un posto al campo dei giochi, però, la Quintana offrirà comunque numerose opportunità di vedere la Giostra, attraverso la diretta prodotta dal Comune che verrà anche trasmessa sugli schermi installati ai giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele e in Piazza Arringo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quintana di luglio e agosto, tutto pronto per le giostre

Tutto pronto per la Quintana di Ascoli. Si inizia sabato 5 luglio con la presentazione del Palio della Giostra di luglio. La Quintana in onore della Madonna della Pace è in programma sabato 12 luglio, mentre quella dedicata a Sant'Emidio domenica 3 agosto.

