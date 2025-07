’Sere d’estate’ con 15 concerti | Il nostro servizio alla collettività

Le "Sere d’estate" tornano, portando 15 concerti di musica dal vivo e creando un’atmosfera magica per tutta la comunità. Con oltre 46 edizioni alle spalle, questa storica rassegna promossa dagli Amici della Musica continua a essere un punto di riferimento culturale dal 1978. Il primo appuntamento, sabato 12 al chiostro di San Francesco, promette emozioni indimenticabili: preparatevi a lasciarvi coinvolgere dall’energia della musica sotto le stelle.

E sono 46! Questo il numero delle edizioni di " Sere d’estate " rassegna di spettacoli musicali promossa dagli Amici della Musica, una delle più longeve associazioni culturali cittadine, attiva dal 1978. Il calendario di eventi, inserito nel programma comunale estivo, prende avvio sabato 12 al chiostro di San Francesco, alle 21.30, con il Trio Sòfia (composto da Stefano Chiozzi al pianoforte, Alessandra De Negri soprano e alla tromba Lilian Stoimenov), che eseguiranno musiche da film di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Riz Ortolani e Nino Rota. "Abbiamo allestito un programma – spiega il presidente Bruno Benvenuti -, anticipato da due eventi in giugno in Santa Cristina e sala Auser, che prevede 15 concerti divisi fra classica, lirica, pop, musiche da film, jazz, swing e operetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sere d’estate’ con 15 concerti: "Il nostro servizio alla collettività"

