penske acquista la concessionaria ferrari

Penske Automotive Group Italy prende il volante a Modena, segnando un nuovo capitolo nella vendita e assistenza Ferrari. Dopo oltre undici anni di collaborazione, Ineco Auto Modena cede il passo a un leader globale con una consolidata esperienza nel settore. Questa mossa rafforza la presenza del marchio del Cavallino Rampante nel cuore dell’Emilia, portando innovazione e prestigio ai clienti locali. Per scoprire come cambierà l’esperienza Ferrari a Modena, continua a leggere.

Cambia il partner per la vendita e l’assistenza Ferrari a Modena a partire da questo mese. Dopo oltre undici anni, infatti, Ineco Auto Modena ha deciso di vendere le proprie attività operative di Modena a Penske Automotive Group Italy. Il gruppo, riconosciuto a livello globale, che rappresenta già il marchio Ferrari in mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito, vanta una lunga esperienza nel settore automotive. Per quanto riguardo lo showroom ed il centro assistenza Ferrari di Modena, questi continueranno ad accogliere i clienti nella storica sede di via Emilia Est 1319. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it